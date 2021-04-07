Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısı verdiği Bursa'da fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında taşkınlar oluştu. UIudağ'daki karların erimesi ve 2 gündür devam eden yağış nedeniyle çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Selin ardından tarlalarda çok miktarda yılan ortaya çıktı.

07.04.2021 09:17 - Son Güncelleme: 07.04.2021 09:17
SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yüzde 20'si ekili yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığı bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı

İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı dereler, sağanak nedeniyle taştı. Dere yatağında bulunan ağaçlar ve bir köprü yıkılırken, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Sağanaktan en çok etkilenen ise İnegöl ilçesi oldu.

SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı

Akçasu ve Kalburt derelerinin taşmasıyla birlikte 3 bin dekarlık tarım arazisi sular altında kaldı. Taşkınlar nedeniyle bir tavuk çiftliği, 2 büyükbaş hayvan çiftliğindeki hayvanlar telef olurken, 2 çiftlik evi, Büyükşehir Belediyesi İnegöl Şantiye binası ve 3 fabrikada da su baskını yaşandı.

SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı

Kocasu Deresi'nin sonucu Ayaz, Söylemiş, Karasıl, Çayırlı ve Ebeköy mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, yaptığı açıklamada, dünden bu yana devam eden yağışların ardından yaklaşık 35 bin dönüm arazinin su altında kaldığını söyledi.

SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı

Arazinin yüzde 20'sinde arpa, buğday ve araka ekili olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bölgemizde iki gündür etkili olan yağış tarım arazileri için çok faydalıydı ancak Uludağ'ın eteklerinden gelen su, taşkına sebep oldu. Bölgedeki zarar sular çekildikten sonra ortaya çıkacak." dedi.