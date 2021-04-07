SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısı verdiği Bursa'da fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında taşkınlar oluştu. UIudağ'daki karların erimesi ve 2 gündür devam eden yağış nedeniyle çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Selin ardından tarlalarda çok miktarda yılan ortaya çıktı.
07.04.2021 09:17
- Son Güncelleme: 07.04.2021 09:17