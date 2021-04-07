SON DAKİKA: Bursa'da sel alarmı! Tarım arazileri sular altında! Yılanlar ortaya çıktı

İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı dereler, sağanak nedeniyle taştı. Dere yatağında bulunan ağaçlar ve bir köprü yıkılırken, tarım arazileri ise sular altında kaldı. Sağanaktan en çok etkilenen ise İnegöl ilçesi oldu.