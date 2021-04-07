Hatay'da zahter köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 20 TL

400 haneli mahallenin yüzde 90'nının geçimini sağladığı zahter, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Zeytin ile birlikte salatası yapılan, salamura haline getirilebilen, kuru halde çay olarak tüketilen ve pek çok yemeğe de lezzet katan şifa deposu olan bu bitki, kilosu 20 TL'den satılıyor.