Hatay'da zahter köylülerin geçim kaynağı oldu! Kilosu 20 TL
Hatay'da dağlarda kendiliğinden yetişen, bazı çiftçiler tarafından tarlalara da ekilen bir kekik türü olan zahter, geçim kaynağı haline geldi. Zeytin ile salatası yapılan, salamura haline getirilebilen, kuru halde çay olarak tüketilen ve pek çok yemeğe de lezzet katan şifa deposu zahter, kilosu 20 TL'ye satıyor.
07.04.2021 14:00
- Son Güncelleme: 07.04.2021 14:07
"KÖYÜMÜZÜN YÜZDE 90'NI GEÇİMİNİ BUNUNLA SAĞLIYOR"
Bu yılki rekolteden memnun olduklarını ve hasadın bereketli geçtiğini söyleyen Kozkalesi Muhtarı Ersoy Çıldam, "Köyümüzün yüzde 90'ının geçim kaynağı zahterdir. Sabahın erken saatlerinde tarlaya geliriz, akşam saat 5'e kadar hasat yaparız. Komşu köylerden en az 120 civarı işçi getirerek, hasat yapıyoruz.