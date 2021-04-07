Kredi kartı kullananlara kritik uyarı! Herkes ufak bir ödeme sanıp yanılıyor! Aslında her ay...

Son 30 yılda hayatımızın her alanında yer almaya başlayan kredi kartları özellikle koronavirüs pandemisinin başlamasıyla sıkça kullanılır oldu. Bugün toplamda 70 milyonun üzerinde kredi kartı vatandaşların kullanımı için aktif edilmiş durumdadır. Kredi kartı ile alışveriş çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Kredi kartıyla veya banka kartıyla alışveriş, ekonominin kayıt altına alınması ve vergi kaçağının önlenmesi açısından çok önemlidir. Bireysel anlamda baktığımızda da birçok avantajları bulunan kredi kartı asgari ödeme tutarı hakkında size önemli bazı bilgiler vereceğiz.

07.04.2021 09:18 - Son Güncelleme: 07.04.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





