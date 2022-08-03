Bu nasıl bir anne! Antalya’da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

"KÖTÜ BİR DURUM BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK"

Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, "Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum biz de çok üzüldük" dedi.