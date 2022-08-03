Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bu nasıl bir anne! Antalya'da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

Bu nasıl bir anne! Antalya'da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

Antalya'da dut ağacının altına bırakılmış yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak üzere 3 kameradan 100'un üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

03.08.2022 12:51 - Son Güncelleme: 03.08.2022 12:51
Bu nasıl bir anne! Antalya’da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu nasıl bir anne! Antalya’da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu nasıl bir anne! Antalya’da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

100'UN ÜZERİNDE PLAKA ARACI MERCEK ALTINDA
Öte yandan bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri tarafından çok geniş çalışma gerçekleştiriliyor.

Bu nasıl bir anne! Antalya’da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

Çalışma çerçevesinde cadde üzerinde bulunan 3 güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler 100'ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

Bu nasıl bir anne! Antalya’da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu

"KÖTÜ BİR DURUM BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK"
Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, "Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum biz de çok üzüldük" dedi.

SON DAKİKA