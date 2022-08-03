Bu nasıl bir anne! Antalya'da ölüme terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu
Antalya'da dut ağacının altına bırakılmış yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Mahallede bir anne tarafından emzirilen bebek daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak üzere 3 kameradan 100'un üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.
Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
"KÖTÜ BİR DURUM BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK"
Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, "Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum biz de çok üzüldük" dedi.