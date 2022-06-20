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Suna Tanrıkulu ile Alper Balcı’nın esrarengiz ölümündeki sırrı o detay çözecek!

İstanbul Bakırköy'de ayrıldıktan sonra bir araya gelen Alper Balcı ve Suna Tanrıkulu'nun ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği Suna Tanrıkulu'nun ise yaşam savaşı verdiği olayı her ikisinin de ellerinden alınan svap çözecek.

20.06.2022 09:49 - Son Güncelleme: 20.06.2022 10:01
Suna Tanrıkulu ile Alper Balcı’nın esrarengiz ölümündeki sır perdesini o detay çözecek!

Korkunç olay dün İstanbul Bakırköy'de gerçekleşti. Bir evde ayrıldıktan sonra sorunları konuşmak için bir araya gelen 20 yaşındaki çiftin ikisi de sol göğsünden vurulmuş halde bulundu.

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Suna Tanrıkulu ile Alper Balcı’nın esrarengiz ölümündeki sır perdesini o detay çözecek!

ESRARENGİZ OLAY BÖYLE ÇÖZÜLECEK
Olay yerine giden ekipler Alper Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken kız arkadaşı Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olduğu görüldü.

Suna Tanrıkulu ile Alper Balcı’nın esrarengiz ölümündeki sır perdesini o detay çözecek!

Hastaneye kaldırılan Tanrıkulu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın nasıl gerçekleştiği ise her ikisinin ellerinden alınan svap ve Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Suna Tanrıkulu ile Alper Balcı’nın esrarengiz ölümündeki sır perdesini o detay çözecek!

"SUNA KENDİNİ VURDU!"
Bakırköy'de yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı ile Suna Tanrıkulu, bir süre sevgili oldular.

Suna Tanrıkulu ile Alper Balcı’nın esrarengiz ölümündeki sır perdesini o detay çözecek!

Çift kısa bir süre önce ayrılma kararı aldı ve ayrıldı. Geçtiğimiz gün aralarındaki sorunları görüşmek üzere Balcı'nın Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'taki evinde bir araya geldi.

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