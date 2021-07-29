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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasındaki infaz kamerada! İşte dehşet görüntüleri

Son dakika haberleri... Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.

AJANSLAR
29.07.2021 13:55 - Son Güncelleme: 29.07.2021 13:55
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasındaki infaz kamerada! İşte dehşet görüntüleri

Örnektepe Mahallesi'nde eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, dayısının evine sığındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasındaki infaz kamerada! İşte dehşet görüntüleri

Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi.

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasındaki infaz kamerada! İşte dehşet görüntüleri

Sokakta Hacer Giray'ın yakınları ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacer Giray'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay tabanca ile vuruldu.

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasındaki infaz kamerada! İşte dehşet görüntüleri

Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.

SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasındaki infaz kamerada! İşte dehşet görüntüleri

YAŞANAN TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA
Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonrasında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.