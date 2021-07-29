SON DAKİKA: Beyoğlu'nda sokak ortasındaki infaz kamerada! İşte dehşet görüntüleri
Son dakika haberleri... Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.
29.07.2021 13:55
- Son Güncelleme: 29.07.2021 13:55
Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.
YAŞANAN TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA
Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonrasında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.