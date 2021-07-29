Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak



"Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Can kaybımız yok, hafif yaralılar var. Apartmanların çatı altındaki dairelerde yangın oldu ama kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli."