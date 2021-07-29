Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi. İşte merak edilen tüm detaylar...
29.07.2021 20:02
- Son Güncelleme: 29.07.2021 20:17
Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
"Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Can kaybımız yok, hafif yaralılar var. Apartmanların çatı altındaki dairelerde yangın oldu ama kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli."