Vav TV İzle
Haberler Yaşam Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak

Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

AJANSLAR
DHA
29.07.2021 20:02 - Son Güncelleme: 29.07.2021 20:17
Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak

Marmaris ilçesi İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak

Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine tüm olanaklarla müdahale sürüyor.

Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak

Marmaris'te 27 Haziran'da enerji nakil hatlarından çıkan ve 35 hektar alanın zarar gördüğü yangına yaklaşık 300 metre mesafede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:

Marmaris'teki yangını '2 çocuk çıkardı' şüphesi: İfadeleri pedagog eşliğinde alınacak


"Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Can kaybımız yok, hafif yaralılar var. Apartmanların çatı altındaki dairelerde yangın oldu ama kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli."