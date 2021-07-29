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İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı atıldı

Şişli'de bir apartmanın bodrum katında Suriyeli babasıyla yaşayan Seyf isimli bebeğin ağlama seslerine inen komşuları, bebeğin vücudunun yaraları gördü. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, babayı mahallede gören komşuları darbetti.

29.07.2021 12:12 - Son Güncelleme: 29.07.2021 12:19
İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı atıldı

Olay, dün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

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İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı atıldı

Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen Suriyeli baba evinin önünde mahalleli tarafından darbedildi.

İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı atıldı

"BEBEĞİN HER YERİNE SİGARA YANIKLARINI GÖRDÜK"
Zilan Akman "Bebek ağlama sesine indik aşağıya, apartman boşluğunun orada bir cam var oradan baktık. Çocuk yere çömelmiş titriyor ve ağlıyordu. İçeriye girdik. Bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördük. Polisi aradık. Polisle beraber bebeği hastaneye götürdük.

İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı atıldı

Çocuk şu an tedavi altında durumu iyi değil. Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Arkadaşım Arapça biliyor. Ayağına ne olduğunu anlat diye söyledi. Çocuk yerden sigara paketini aldı yaralarına bastı.

İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı atıldı

Doktor da gördü zaten sigara yanığı olduğunu söyledi. Hastanede bir gün çocuğun yanında kaldım. Sonra kurumdan geldiler beni gönderdiler. Bebeğin çektiği acıya büyük bir insan dayanamaz, babanın yarım saat önce serbest bırakılıp eve geldiğini söylüyorlar. Biz Seyf bebek için adalet istiyoruz" dedi.