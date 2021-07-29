İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı atıldı

Çocuk şu an tedavi altında durumu iyi değil. Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Arkadaşım Arapça biliyor. Ayağına ne olduğunu anlat diye söyledi. Çocuk yerden sigara paketini aldı yaralarına bastı.