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Haberler Yaşam Sarıyer'de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...

Sarıyer'de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...

Sarıyer'de denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ı arama çalışamaları sürüyordu. Bu sabah Burak Can Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

26.08.2022 09:56 - Son Güncelleme: 26.08.2022 09:56
Sarıyer’de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...

Sarıyer'de denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ı arama çalışamaları sürüyordu. Bu sabah Burak Can Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Sarıyer’de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi.

Sarıyer’de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...

Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.

Sarıyer’de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...

Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları başlamıştı.

Sarıyer’de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...

ACI HABER GELDİ

Bugün sabah saatlerinde ise 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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