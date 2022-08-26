Sarıyer'de denizde kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi! Denizden çıkardılar...
Sarıyer'de denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ı arama çalışamaları sürüyordu. Bu sabah Burak Can Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
26.08.2022 09:56 - Son Güncelleme: 26.08.2022 09:56
Sarıyer'de denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ı arama çalışamaları sürüyordu. Bu sabah Burak Can Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi.
Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları başlamıştı.