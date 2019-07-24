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Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise...

Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Dünyadaki en ilginç hastalıklar. Dünyada öyle çok hastalık var ki çoğu insan tarafınca bilinmiyor. İnsanlar birbirinden ilginç hastalıklar ile uğraşıyor. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı. Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olayı haberimizde veriyoruz

24.07.2019 10:46 - Son Güncelleme: 24.07.2019 10:46
Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise...

Dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklara çok şaşıracaksınız!

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise...

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise...

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise...

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise...

Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

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