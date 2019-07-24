Akılalmaz hastalık doktorları şoke etti! Ağzında başladı sonrasında ise...

Dünyada birçok hastalık var ki çoğu insan tarafından bilinmiyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Dünyadaki en ilginç hastalıklar. Dünyada öyle çok hastalık var ki çoğu insan tarafınca bilinmiyor. İnsanlar birbirinden ilginç hastalıklar ile uğraşıyor. Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı. Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olayı haberimizde veriyoruz

24.07.2019 10:46 - Son Güncelleme: 24.07.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





