B kan grubuna sahipseniz dikkat! Kan grubuna göre beslenme nasıl yapılmalı? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?
Kan grubuna göre beslenmenin önemini vurgulayan uzmanlar, son dönemde vatandaşları bu konuda bilinçlendirme konusunda bir hayli başarı elde etti. Kan grubuna göre beslenmenin aslında 1900'lerin başında, kan gruplarının bulunmasından hemen sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Ancak zaman zaman yeniden gündem haline geldiğinden bu beslenme düzeni ya da diyetler her zaman popülerliğini koruyor. Paketlenmiş, genleriyle oynanmış ve hormonlu gıdaların tehlikesi altında organik beslenmeden giderek uzaklaşılan bir dönemdeyiz. Tıp dünyası bu durumda bir konuya dikkat çekiyor, kan grubuna göre beslenme... Peki hangi kan grubu ne yemeli ne yememeli? İşte kan grubuna göre beslenme listesi...
Kan grubuna göre beslenme son dönemlerde vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilen bir konu olsa da bazıları hala bu konunun önemini bilmiyor. Kan grubuna göre beslenmenin, 1900'lerin başında, kan gruplarının bulunmasından hemen sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Kan grubuna göre beslenme listesi hazırlanırken; o kan grubu için serbest ve yasak olan yiyecek ve içecekler doğru şekilde programlandırılır.
KAN GRUBUNA GÖRE BESLENME
0, A, B ve AB kan gruplarına sahip insanların farklı şekillerde beslenmesi gerektiğinden yola çıkılarak hazırlanan bu beslenme programları ya da diyetler, genel olarak hangi besin gruplarının yararlı ya da zararlı olabileceği üzerine oluşturuluyor. Bunun yapılma amacıysa her besin maddesinin her kan grubununda farklı etkiler göstereceği, bazılarında çökelti oluşturabilirken bazılarında kanın daha yapışkan hale gelmesiyle sonuçlanacağı gibi nedenlere dayandırılıyor. Tam da bu yüzden kilo vermek isteyenlerin ya da daha sağlıklı yaşamak isteyenlerin kan gruplarına göre beslenmeleri öneriliyor.
Parmak izleri bile insanlarda farklılık gösterirken kişileri kan gruplarına göre tasnif edip aynı diyeti uygulamanın ne kadar doğru olduğu tartışma konusu. Özellikle ülkemizde kan gruplarının dağılımına bakıldığında ;
A Rh ( ) – %37,8
0 Rh ( ) – %29,8
B Rh ( ) – %14,2
AB Rh ( ) – %7,2
A Rh (-) – %4,7
0 Rh (-) – %3,9
B Rh (-) – %1,6
AB Rh (-) – %0,8 şeklinde bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2016 verilerine göre ülkemizde 79 milyon 814 bin 871 kişi yaşıyorken, yaklaşık %43'ünün A kan grubunda olduğu tabloda 34 milyon 320 bin 395 kişinin tek tip beslenmesi oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Sağlıklı bir hayat için dengeli ve yeterli beslenmek en faydalısı. Kan grupları beslenme şekli üzerinde yardımcı unsur olabilir ancak zayıflamak için tek başına yeterli olmaz. Doktor kontrolünde olmak, yaş, kilo, boy, sağlık durumları gözden kaçırılmaması gereken en büyük etmenler.