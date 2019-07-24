B kan grubuna sahipseniz dikkat! Kan grubuna göre beslenme nasıl yapılmalı? Hangi kan grubu hangi besini tüketmeli?

Parmak izleri bile insanlarda farklılık gösterirken kişileri kan gruplarına göre tasnif edip aynı diyeti uygulamanın ne kadar doğru olduğu tartışma konusu. Özellikle ülkemizde kan gruplarının dağılımına bakıldığında ;

A Rh ( ) – %37,8

0 Rh ( ) – %29,8

B Rh ( ) – %14,2

AB Rh ( ) – %7,2

A Rh (-) – %4,7

0 Rh (-) – %3,9

B Rh (-) – %1,6

AB Rh (-) – %0,8 şeklinde bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2016 verilerine göre ülkemizde 79 milyon 814 bin 871 kişi yaşıyorken, yaklaşık %43'ünün A kan grubunda olduğu tabloda 34 milyon 320 bin 395 kişinin tek tip beslenmesi oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Sağlıklı bir hayat için dengeli ve yeterli beslenmek en faydalısı. Kan grupları beslenme şekli üzerinde yardımcı unsur olabilir ancak zayıflamak için tek başına yeterli olmaz. Doktor kontrolünde olmak, yaş, kilo, boy, sağlık durumları gözden kaçırılmaması gereken en büyük etmenler.