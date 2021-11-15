Bilecik’te yük treni ile servis minibüsü çarpıştı! Kaza anı kamerada...

Alınan bilgiye göre, kapalı pazaryerinin olduğu bölgedeki hemzemin geçitten bariyerler kapalı olduğu esnada yolun karşısına geçmek isteyen İ.T. idaresindeki 11 S 5232 plakalı servis minibüsü, yük treniyle çarpıştı.