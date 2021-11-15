Bilecik'te yük treni ile servis minibüsü çarpıştı! Kaza anı kamerada...
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Hemzemin geçitte yük treniyle servis minibüsünün çarpışması nedeniyle ulaşım aksadı. Kaza anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
15.11.2021 22:42
- Son Güncelleme: 15.11.2021 22:47
Alınan bilgiye göre, kapalı pazaryerinin olduğu bölgedeki hemzemin geçitten bariyerler kapalı olduğu esnada yolun karşısına geçmek isteyen İ.T. idaresindeki 11 S 5232 plakalı servis minibüsü, yük treniyle çarpıştı.
KAZADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Maddi hasara yol açan kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.
Servis minibüsünün hemzemin geçitten çekilmesinin ardından trafik normale döndü.