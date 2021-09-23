Mevlana'dan etkilenen ABD'li Katolik papaz Craig Victor Fenter, Müslüman olup Konya'ya yerleşti
ABD'li Katolik papaz Prof. Dr. Craig Victor Fenter, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den ve öğretilerinden etkilenip İslamiyet'i seçerek "İsmail" adını aldı. İzlediği Şeb-i Arus törenlerinden sonra Müslüman olan Prof. Dr. İsmail Fenter, Mevlana Müzesi'ndeki Niyaz Penceresi önünde, Rumi'nin sandukasına doğru dua etmeye başladım. Sonra bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum ama şaşkına dönmüştüm aniden. Kalbim yırtılıp açılmış gibi hissediyordum ve ağlıyordum. Birçok kez duayı okudum. Celaleddin Rumi'nin beni çağırdığına inanıyorum. Gerçekten saatlerce ağladım" dedi. Hristiyan öğretilerini saçma bulan İsmail, "Daha sonrasında da öğrencilerime öğretmeye çalıştığım bilgiler bana hiç mantıklı gelmiyordu." sözleri dikkat çekti. Haberin detayları...
23.09.2021 15:31
- Son Güncelleme: 23.09.2021 15:33
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 1955'te dünyaya gelen ve Los Angeles'ta büyüyen Fenter, ailesinin isteğiyle Katolik okuluna giderek papaz oldu.
İnancıyla ilgili aldığı eğitime rağmen içinde bir boşluk hissetmeye başlayan ve arayışlara giren Fenter, 2004 yılında bir program için ABD'ye giden Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştı. Mevlana ve İslam ile ilgili ilk bilgileri almaya başlayan Fenter, Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izledi.
Törenlerde tanıştığı "Mevlevi dedesi" Nadir Karnıbüyük'ten de İslam ve Mevlevilik hakkında dersler alan Fenter, Mevlana'ya daha yakın olmak ve Mevleviliği daha iyi yaşayabilmek için iki ay önce Konya'ya yerleşti.