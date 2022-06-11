SON DAKİKA: Balıkesir-Kütahya yolunda minibüs ile tanker çarpıştı: 8 ölü 10 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepsut- Dursunbey kara yolunun Naipler Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Dursunbey'den Balıkesir'deki bir düğüne gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu 10 AEA 731 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 10 F 4942 plakalı süt taşıma tankeri, kafa kafaya çarptı.