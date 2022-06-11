Antalya’da 17 yaşındaki genç tartıştığı babasının motosikletini yaktı

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda park halindeki motosikletin yandığını gören bir hurdacının seslenmesi üzerine sokağa inen vatandaşlar, bir taraftan yangına müdahalede bulunurken, diğer taraftan itfaiyeye haber verdi.