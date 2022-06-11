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Antalya'da 17 yaşındaki genç tartıştığı babasının motosikletini yaktı

Antalya'da 17 yaşındaki genç, aralarında çıkan tartışmanın ardından babasının motosikletini yaktı. Yanan motosiklet söndürülürken, polis tarafından yakalanan genç motosikleti yaktığını itiraf etti.

11.06.2022 12:33 - Son Güncelleme: 11.06.2022 12:33
Antalya’da 17 yaşındaki genç tartıştığı babasının motosikletini yaktı

Antalya'da 17 yaşındaki genç, aralarında çıkan tartışmanın ardından babasının motosikletini çakmakla yaktı.

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Antalya’da 17 yaşındaki genç tartıştığı babasının motosikletini yaktı

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda park halindeki motosikletin yandığını gören bir hurdacının seslenmesi üzerine sokağa inen vatandaşlar, bir taraftan yangına müdahalede bulunurken, diğer taraftan itfaiyeye haber verdi.

Antalya’da 17 yaşındaki genç tartıştığı babasının motosikletini yaktı

Motosiklerin yanma anları mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.

Antalya’da 17 yaşındaki genç tartıştığı babasının motosikletini yaktı

YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Motosikleti yaktığı belirlenen 17 yaşındaki S.T. olaydan kısa bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Antalya’da 17 yaşındaki genç tartıştığı babasının motosikletini yaktı

S.T.'nin akşam babası İ.H.T. ile kavga ettiği, babasına ait motosikletle evden ayrılıp 5001 Sokak'ta yaktığı bildirildi.

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