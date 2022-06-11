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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur meğer...

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

11.06.2022 16:10 - Son Güncelleme: 11.06.2022 16:10
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur meğer...

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur meğer...

O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur meğer...

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur meğer...

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur meğer...

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

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