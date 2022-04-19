SON DAKİKA: 'Bahar temizliği' operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar
Son dakika haberleri... Emniyet ekiplerinden büyük bir 'Bahar Temizliği' operasyonu haberi gelirken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçlerinde çok sayıda kadın üyenin de bulunduğu hırsızlık çetesinin kullandığı yöntemler ise adeta şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları...
Son dakika haberleri: Bursa merkezli 4 ilde çok sayıda hırsızlık şüphelisine yönelik gerçekleştirilen 'Bahar Temizliği' isimli Emniyet operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızların tespit edildikleri noktalardan alındığı ve suçu işledikleri anlara dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşılırken gizlendikleri evde 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çıktı.
Öte yandan hırsızların kurbanlarını seçmek için kullandıkları yöntem de adeta 'PES' dedirtti. İşte ayak koklamalı kurban seçimi ve 'Bahar Temizliği' operasyonundan son dakika gelişmeleri...
SON DAKİKA | KURBANLARINI AYAKKABI KOKLAYARAK SEÇİYORLAR
Şüphelilerin ev sahiplerinin evde olup olmadığını ise dairelerin önlerindeki ayakkabılar yöntemiyle belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin ayakkabıları kokladıkları, bunun, evde birilerinin olabileceğine işaret ettiği, kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla kapıyı açıp girdikleri ortaya çıktı.