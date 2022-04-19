SON DAKİKA: ’Bahar temizliği’ operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar

Son dakika haberleri: Bursa merkezli 4 ilde çok sayıda hırsızlık şüphelisine yönelik gerçekleştirilen 'Bahar Temizliği' isimli Emniyet operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızların tespit edildikleri noktalardan alındığı ve suçu işledikleri anlara dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşılırken gizlendikleri evde 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çıktı.

Öte yandan hırsızların kurbanlarını seçmek için kullandıkları yöntem de adeta 'PES' dedirtti. İşte ayak koklamalı kurban seçimi ve 'Bahar Temizliği' operasyonundan son dakika gelişmeleri...