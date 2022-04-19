RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: 'Bahar temizliği' operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar

Son dakika haberleri... Emniyet ekiplerinden büyük bir 'Bahar Temizliği' operasyonu haberi gelirken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen 'Bahar Temizliği' operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. İçlerinde çok sayıda kadın üyenin de bulunduğu hırsızlık çetesinin kullandığı yöntemler ise adeta şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları...

19.04.2022 14:11 - Son Güncelleme: 19.04.2022 14:11
SON DAKİKA: ’Bahar temizliği’ operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar

Son dakika haberleri: Bursa merkezli 4 ilde çok sayıda hırsızlık şüphelisine yönelik gerçekleştirilen 'Bahar Temizliği' isimli Emniyet operasyonunda gözaltına alınan 28'i kadın, 41 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızların tespit edildikleri noktalardan alındığı ve suçu işledikleri anlara dair görüntüler de kamuoyuyla paylaşılırken gizlendikleri evde 2,5 milyon TL'lik ziynet eşyası çıktı.

Öte yandan hırsızların kurbanlarını seçmek için kullandıkları yöntem de adeta 'PES' dedirtti. İşte ayak koklamalı kurban seçimi ve 'Bahar Temizliği' operasyonundan son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: ’Bahar temizliği’ operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar

40 EVDEN HIRSIZLIK YAPTILAR
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Bursa merkezli, İstanbul, Eskişehir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

SON DAKİKA: ’Bahar temizliği’ operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar

KAPILARI TOKA VE KARTLARLA AÇIYORLAR
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi, 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, evlerin kapılarını toka ve kartlar ile açtıkları tespit edildi.

SON DAKİKA: ’Bahar temizliği’ operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar

SON DAKİKA | KURBANLARINI AYAKKABI KOKLAYARAK SEÇİYORLAR
Şüphelilerin ev sahiplerinin evde olup olmadığını ise dairelerin önlerindeki ayakkabılar yöntemiyle belirledikleri bildirildi. Şüphelilerin ayakkabıları kokladıkları, bunun, evde birilerinin olabileceğine işaret ettiği, kapıdan içeriyi dinleyip ayrıldıkları, koku yoksa ise rahatlıkla kapıyı açıp girdikleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA: ’Bahar temizliği’ operasyonu! Kurbanlarını ayakkabı koklayarak seçiyorlar

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, farklı adreslerden çalındığı belirlenen 2,5 milyon lira tutarında ziynet eşyası ve para, 2 pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SON DAKİKA