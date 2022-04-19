Edirne Uzunköprü’de aynı aileden 4 kişi altın ve paralar için katledilmişti! Flaş detay: 600 bin lira borç çıktı

ARABAYI KREDİYLE ALMIŞ

Soruşturma kapsamında bankalarla yapılan yazışmalarda Jandarma, Anıl Güner'in olaydan 5 ay önce Edirne'deki bir bayiden satın aldığı 2022 model sıfır otomobil için bankadan 250 bin lira kredi kullandığını tespit etti. Ayrıca Güner Ailesinin hayvancılık kredisi için bir kamu bankasına 150 bin lira borçlandığı, Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne 100 bin, yemciye 50 bin, ilaç firmasına ise 20 bin lira borcunun olduğu belirlendi.