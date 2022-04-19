Edirne Uzunköprü’de aynı aileden 4 kişi altın ve paralar için katledilmişti! Flaş detay: 600 bin lira borç çıktı
Türkiye günlerce Edirne Uzunköprü'deki aile katliamını konuşmuştu. Para ve altınlar için canice işlenen cinayet hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin mal varlıkları üzerinde yapılan inceleme de bankada paralarının olmayışı para ve ziynet eşyalarını evde saklandığı ve çalındığı ihtimalini doğrularken, Güner ailesinin bankalara ve esnafa 600 bin liraya yakın borcunun olduğu tespit edildi.
Uzunköprü İlçesine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evlerinde 1 milyon lira değerindeki altınlar için öldürüldüğü iddia edilen Güner Ailesi'nin cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı 'Sarı' lakaplı Berk E.'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkan Jandarma, olayla ilgili farklı detaylara ulaşmaya çalışırken, Güner Ailesi'nin mal varlıkları da incelemeye alındı.
BANKADA PARASI YOK
JASAT timleri, Güner Ailesi'nin banka hesap hareketlerinin yanı sıra her yıl kiralanan yaklaşık bin dönümlük arazilerin ödeme tablosunu ve Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki hesabını titizlikle inceledi. Yapılan incelemede Güner ailesinin bankada parasının olmadığı tespit edildi.
ARABAYI KREDİYLE ALMIŞ
Soruşturma kapsamında bankalarla yapılan yazışmalarda Jandarma, Anıl Güner'in olaydan 5 ay önce Edirne'deki bir bayiden satın aldığı 2022 model sıfır otomobil için bankadan 250 bin lira kredi kullandığını tespit etti. Ayrıca Güner Ailesinin hayvancılık kredisi için bir kamu bankasına 150 bin lira borçlandığı, Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne 100 bin, yemciye 50 bin, ilaç firmasına ise 20 bin lira borcunun olduğu belirlendi.
EVDE ALTINLAR BULUNAMAMIŞTI
SAbah'ta yer alan habere göre, Güner ailesinin bankada parasının olmadığının tespit edilmesi altın ve paraların evde saklandığı ve çalındığı ihtimalini de güçlendirdi. Jandarma timleri cinayetten sonra evde yaptıkları aramada altın ve paraları bulamazken, dede Mehmet Güner'in evinde yapılan aramada elektrik panosunun içine saklanmış edilen 30 bin Türk lirası ve 8 cumhuriyet altınına ulaşmıştı.
NE OLMUŞTU
Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde1 milyon lira değerindeki altınlar için gerçekleştiği iddia edilen katliam; hayvancılıkla uğraşan Güner ailesinin her gün düzenli olarak bıraktığı sütleri kooperatife bırakmadığının fark edilmesiyle ortaya çıkmıştı. Süt Toplama Birliği Başkanı aynı zamanda köy muhtarı Mustafa Korucu, Güner Ailesi'nin sütleri getirmediğini görünce önce Mehmet Güner'i ardından Anıl Güner'i telefonla aradı.