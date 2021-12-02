Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

"Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."