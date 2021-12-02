Vav TV İzle
Haberler Yaşam Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

Son dakika haberi... Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Bebekte önemli iyileşme katedildiğini ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel." dedi.

02.12.2021 16:21 - Son Güncelleme: 02.12.2021 16:23
Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

Bebekte önemli iyileşme katedildiğini ifade eden Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel." dedi.

Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

Demir, yarın son bir değerlendirme yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

"Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."

Son dakika: Babası tarafından darbedilen bebekten sevindiren haber geldi

Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G. tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

SON DAKİKA