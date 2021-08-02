BİM'de cepleri şenlendirecek indirim! BİM 3 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla ilk defa geliyor diyerek duyuruldu!

BİM 3 Ağustos aktüel kataloğuyla raflarda yer alacak yeni ürünler açıklandı. BİM'de bu hafta İnci Siyah Zeytin 201-230 Mega Kalibre, Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri, Aytaç Hindi Baton Salam, Bahçıvan Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, Yemeli Sepet Peyniri, Superfresh Dondurulmuş Patates Kroket, Ekmecik Dondurulmuş Mini Baget Ekmek, Teatone Karpuz ve Çilek Aromalı Buzlu Çay, Ma Sante Dondurulmuş Karışık Meyveli Dondurma Pasta, Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri, Efor Platinum Siyah Çay, Aldiva Fıstık Kreması Dolgulu Gofret ve Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Yulaf Bar ürünleri revaçta olacak.