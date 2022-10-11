Erzurum’da 20 yaşındaki Dilara Köç’ün sır ölümü: 12 katlı inşaatın önünde cesedi bulundu! Aile isyan etti: İntihar değil cinayet

Defalarca çalmasına rağmen telefona cevap veren olmadı. Ailenin ısrarlı aramaları sonrası Dilara'nın telefonuna cevap veren ve arkadaşı olduğunu söyleyen kadın, "Dilara, telefonunu evde bırakarak markete gitti" dedi. Kızlarını bir daha arayan aile, bu kez cep telefonunun kapalı, ulaşılamıyor olduğunu anladı. Aile, emniyete giderek kızları hakkında kayıp başvurusunda bulundu.