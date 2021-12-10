SON DAKİKA: Aşçı başını satırla kesti! Üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un babası son görüşmelerini anlattı: En son görüşmemizde...
Son dakika haberleri... Türkiye, Antalya'da üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul'un vahşice ölümünü konuşuyor. Aşçı İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen Tuğrul, son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet'i kara toprağa veren baba Halil Tuğrul, oğluyla son görüşmelerini anlattı: 'Bir gün önce...' İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
10.12.2021 10:59
- Son Güncelleme: 10.12.2021 10:59
Üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul, aşçı İhsan Güney tarafından korkunç bir şekilde katledildi. Cinayetin ayrıntıları tüyler ürpertti. Olay geçtiğimiz günlerde Antalya'da meydana geldi.
Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti.