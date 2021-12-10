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Kış günü Antalya'da turistler denize girdi

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren turistler kano yaparak eğlendi. Bölgedeki otellerde kalan Rus ve İranlı turistler, denize girdi kimileri ise sahilde oturup kitap okudu.

DHA
10.12.2021 14:26 - Son Güncelleme: 10.12.2021 16:00
Kış günü Antalya’da turistler denize girdi

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren turistler kano yaparak eğlendi.

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Kış günü Antalya’da turistler denize girdi

Hava sıcaklığının 17, deniz suyunun ise 19 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili turistlere ev sahipliği yaptı.

Kış günü Antalya’da turistler denize girdi

Bölgedeki otellerde kalan Rus ve İranlı turistler, denize girdi kimileri ise sahilde oturup kitap okudu.

Kış günü Antalya’da turistler denize girdi

Antalyalılar ise güneşli havada yürüyüş yapıp, banklarda oturmayı tercih etti. Evcil hayvanlarıyla sahile gelenler de bol bol yürüdü.

Kış günü Antalya’da turistler denize girdi

Sahilde 3 kadın bir erkekten oluşan turist grubu da kano yaptı.

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