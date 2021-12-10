Kış günü Antalya'da turistler denize girdi
Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize giren turistler kano yaparak eğlendi. Bölgedeki otellerde kalan Rus ve İranlı turistler, denize girdi kimileri ise sahilde oturup kitap okudu.
10.12.2021 14:26
- Son Güncelleme: 10.12.2021 16:00
Hava sıcaklığının 17, deniz suyunun ise 19 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili turistlere ev sahipliği yaptı.
Antalyalılar ise güneşli havada yürüyüş yapıp, banklarda oturmayı tercih etti. Evcil hayvanlarıyla sahile gelenler de bol bol yürüdü.