Vav TV İzle
Haberler Yaşam Malatya'da herkesi şaşırtan 'uçak mezar'! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü

Malatya'da herkesi şaşırtan 'uçak mezar'! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü

Malatya'da 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem hikayesi ile şaşırtıyor. 1927'de doğan ve 15 yaşındayken evin çatısından düşen Nevzat Çetinkaya'nın babası, oğlunun mezarını, pilotluk hayalinden esinlenip uçak şeklinde yaptırdı. 79 yıllık hüzünlü öyküyü duyanlar, kentte 'uçak mezar'ı ziyaret ediyor.

DHA
10.12.2021 10:21 - Son Güncelleme: 10.12.2021 10:21
Malatya’da herkesi şaşırtan ’uçak mezar’! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü

Osmanlı'dan kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı'ndaki 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Malatya’da herkesi şaşırtan ’uçak mezar’! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü

Üzerinde 'İzulu Paşa oğlu Nevzat ruhuna Fatiha, 1927-1942' yazan ve Nevzat Çetinkaya'ya ait olan mezar, hüzünlü öyküsüyle ilgi çekiyor. Çetinkaya'nın, çocukluğundan itibaren pilot olmak istediği ve bu hayaliyle sürekli çatıdan çatıya atlayarak uçar gibi yaptığı, 15 yaşındayken de evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Malatya’da herkesi şaşırtan ’uçak mezar’! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü

Paşa Çetinkaya'nın ise hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdığı söyleniyor.

Malatya’da herkesi şaşırtan ’uçak mezar’! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü

Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen mezar, 1942'den bu yana ziyaret de ediliyor.

Malatya’da herkesi şaşırtan ’uçak mezar’! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü

Mezarlığın bulunduğu Şehitfevzi Mahallesi'nin muhtarı Sami Cengil, farklı görünümü ile dikkat çeken mezarın, hüzünlü öyküsünü duyanlar tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "Pilot olma hayaliyle yaşayan çocuk, çatıdan düşüyor ve vefat ediyor.

SON DAKİKA