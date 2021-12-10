Malatya'da herkesi şaşırtan 'uçak mezar'! 79 yıllık mezarın uçak öyküsü
Malatya'da 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem hikayesi ile şaşırtıyor. 1927'de doğan ve 15 yaşındayken evin çatısından düşen Nevzat Çetinkaya'nın babası, oğlunun mezarını, pilotluk hayalinden esinlenip uçak şeklinde yaptırdı. 79 yıllık hüzünlü öyküyü duyanlar, kentte 'uçak mezar'ı ziyaret ediyor.
10.12.2021 10:21
- Son Güncelleme: 10.12.2021 10:21
Üzerinde 'İzulu Paşa oğlu Nevzat ruhuna Fatiha, 1927-1942' yazan ve Nevzat Çetinkaya'ya ait olan mezar, hüzünlü öyküsüyle ilgi çekiyor. Çetinkaya'nın, çocukluğundan itibaren pilot olmak istediği ve bu hayaliyle sürekli çatıdan çatıya atlayarak uçar gibi yaptığı, 15 yaşındayken de evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor.