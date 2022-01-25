SON DAKİKA: Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü
Son dakika: Antalya kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar düştü. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı. İşte Antalya kent merkezine 29 yıl sonra yağan kardan kareler...
25.01.2022 09:35
- Son Güncelleme: 25.01.2022 09:37
Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, "Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin getirdimö dedi. Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, "Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.
İLK KAR YAĞDIĞINDA 7 YAŞINDAYDI
29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, "O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim.