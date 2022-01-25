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SON DAKİKA: Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

Son dakika: Antalya kent merkezine 29 yıl aradan sonra kar düştü. Gece uyumayan Antalyalılar lapa lapa yağan karın keyfini çıkardı. İşte Antalya kent merkezine 29 yıl sonra yağan kardan kareler...

25.01.2022 09:35 - Son Güncelleme: 25.01.2022 09:37
SON DAKİKA: Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

Antalya'da kayıtlı zamanların en yüksek kar kalınlığı 7 Ocak 1993 yılında 5 cm olarak ölçülmüştü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda kent merkezinde beklenen ilk kar saat 03.00 sıralarında düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

Yağış, kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, yüksek rakımlı yerlerde kar şeklinde görüldü. Sabaha karşı karın yağacağı haberini alan Antalyalılar gece uyumadı. Kent merkezine aileleriyle birlikte inenler, ilk karla büyük sevinç yaşadı.

SON DAKİKA: Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

Zaman zaman şiddetini arttıran kar yere düşer düşmez erirken, birçok kişi o anları cep telefonları ile görüntüledi. Bazıları kar altında koşup eğlenirken, bazıları da uzaklardaki sevdiklerini telefonla arayarak heyecanlarını paylaştı.

SON DAKİKA: Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, "Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin getirdimö dedi. Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, "Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.

SON DAKİKA: Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

İLK KAR YAĞDIĞINDA 7 YAŞINDAYDI
29 yıl önce kar yağdığında ilkokula giden bir öğrenci olduğunu anlatan Esma Yılmaz, "O zaman ilkokul birinci sınıf öğrencisiydim.

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