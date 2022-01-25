SON DAKİKA: Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı! Kent merkezi beyaza büründü

Konyaaltı seyir terasına ailesi ile birlikte gelen Dr. Mehmet Ayni, "Çok mutluyuz. Bu saate kadar kar yağmasını bekledik. Özellikle kızım istedi. Onun için hastanede nöbetçi olduğum halde uyuyamadım. Kızımı kar seyretsin getirdimö dedi. Karı çok sevdiğini ve gördüğünde ağladığını söyleyen Azime Nur Ayni de, "Antalya'da kar görmek çok güzel bir duygu. Mutluyum yani" dedi.

