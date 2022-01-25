Kenton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Bmw 216d Grand Coupe Sport Line 2021 Model, KitchenAid Mikser...
Kenton Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) 05.08.2021 tarihli izni ile yapılan kampanya katılımcılar Bmw 216d Grand Coupe Sport Line 2021 Model, KitchenAid Artisan Stand Mikser 125, Robogil Stella 500B Robot Süpürge gibi ödüller kazandı. İşte Kenton Kampanyasında ödül kazanan asil ve yedek talihliler...
25.01.2022 06:56
- Son Güncelleme: 25.01.2022 06:58