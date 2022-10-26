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Saatlerce haber alınmayan kadının korkunç sonu! 6 metrelik pitonun içinden çıktı karnını kesip aldılar

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Endonezya... 54 yaşındaki Jarrah adındaki kadın bir anda ortalardan kayboldu. Güvenlik güçleride 54 yaşındaki kadını saatlerce aradı ancak bir türlü bulamadı. İşin aslı ise midesi şişmiş bir pitonun ortaya çıkmasıyla, anlaşıldı. 54 yaşındaki kadın piton tarafından yutulmuştu. İşte şaşkına çeviren o olayın ayrıntıları.

26.10.2022 10:51 - Son Güncelleme: 26.10.2022 10:52
Saatlerce haber alınmayan kadının korkunç sonu! 6 metrelik pitonun içinden çıktı karnını kesip aldılar

Endonezya'da kauçuk toplamak için ormana giden ve 6 metrelik pitonun saldırısına uğrayan kadın, 2 günlük aramanın sonucunda yılanın midesinde bulundu.

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Saatlerce haber alınmayan kadının korkunç sonu! 6 metrelik pitonun içinden çıktı karnını kesip aldılar

Endonezya'da Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu.

Saatlerce haber alınmayan kadının korkunç sonu! 6 metrelik pitonun içinden çıktı karnını kesip aldılar

MİDESİ ŞİŞ HALDE BULUNDU

Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu.

Saatlerce haber alınmayan kadının korkunç sonu! 6 metrelik pitonun içinden çıktı karnını kesip aldılar

Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

Saatlerce haber alınmayan kadının korkunç sonu! 6 metrelik pitonun içinden çıktı karnını kesip aldılar

Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, "Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

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