Türkiye güneş tutulmasını böyle izledi! Röntgenle de bakan var gözlükle de! İşte o kareler

Coğrafya öğretmeni Zeliha İlaslı ise "Heyecanlıyım, 2005 yılında Antalya' da bu gözlüğümde yine tam tutumu izlemiştim. Bugün de benim için çok coğrafi bir gün. Doğal olayları izlemek için fırsatım olduğu zaman böyle çevreye yayılıyorum. Özel güneş izleme gözlüğü, ile izleyeceğim. 25 yıldır bu gözlüğü saklıyorum" dedi.