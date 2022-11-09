Fenerbahçe - Sivasspor maçında tribünde taciz skandalı!
Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gerçekleşen karşılaşmada taciz skandalı yaşandı. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan maçta, bir kadın taraftar, fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği başka bir Fenerbahçe taraftarından şikayetçi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 13. Haftası'nda Fenerbahçe ile Sivasspor arasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; sahaya yabancı madde atan taraftara yönelik yoğun bir mesai yaptı.
İkinci yarının hemen başında Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural'a sahaya atılan yabancı madde isabet etti. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'in 48. dakikada Fenerbahçe'nin futbolcusu Michy Batshuayi Atunga'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından çok sayıda taraftar sahaya yabancı madde attı. Tespit çalışmaları yapan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri sahaya yabancı madde atan taraftarları tespit etti.
Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın orta hakemi Hüseyin Göçek'in 48. dakikada Fenerbahçe'nin futbolcusu Michy Batshuayi Atunga'ya gösterdiği kırmızı kartın ardından çok sayıda taraftar sahaya yabancı madde attı.
Tespit çalışmaları yapan İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri sahaya yabancı madde atan taraftarları tespit etti.