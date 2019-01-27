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Son dakika... Antalya'da hortum sonucu kaybolan üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'da hortum sırasında bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları, baba Ahmet Acar da takip ediyor. Öte yandan, çalışmaların sürdüğü bölgede, esnaf tarafından ekiplere sıcak çorba, poğaça ile çay ikramında bulunuldu.

27.01.2019 11:48 - Son Güncelleme: 27.01.2019 12:13
Son dakika... Antalya'da hortum sonucu kaybolan üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Antalya'da hortum sonucu kaybolan üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Antalya AKUT ve AFAD ekiplerinden oluşan 186 kişi katılıyor.

Son dakika... Antalya'da hortum sonucu kaybolan üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında yoğunlaştırıldı. Dalgıçlar sudan, AFAD ve AKUT ekipleri ise karadan çalışmaları yürütüyor.

Son dakika... Antalya'da hortum sonucu kaybolan üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait "drone" da kullanılıyor.

Son dakika... Antalya'da hortum sonucu kaybolan üniversiteli Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Çalışmaları, baba Ahmet Acar da takip ediyor.

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