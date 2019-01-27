Hangi ülkelerde kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası ödüyor? İşte evliliğe teşvik eden ülkeler
2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmazken kimileri evliliğe teşvik ediyor. İşte kadınların evlenebilmek için erkeklere başlık parası verdiği ülkeler...
27.01.2019 14:16
- Son Güncelleme: 27.01.2019 14:26
ERMENİSTAN
Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.
Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir.
Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.
AVUSTRALYA
Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.
Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.