Hangi ülkelerde kadınlar evlenebilmek için erkeklere başlık parası ödüyor? İşte evliliğe teşvik eden ülkeler

2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmazken kimileri evliliğe teşvik ediyor. İşte kadınların evlenebilmek için erkeklere başlık parası verdiği ülkeler...

27.01.2019 14:16 - Son Güncelleme: 27.01.2019 14:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





