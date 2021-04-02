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SON DAKİKA: Antalya'da Beyza Yurttaş yaşadığı dehşeti anlattı: Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

Son dakika haberleri... Antalya Alanya'da yaşayan yaşayan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, ayrıldığı sevgilisinin kendisine yaşattığı dehşeti anlattı. Yurttaş, "Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim" dedi.

02.04.2021 13:26 - Son Güncelleme: 02.04.2021 13:26
SON DAKİKA: Antalya'da Beyza Yurttaş yaşadığı dehşeti anlattı: Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Beyza Yurttaş, 3 gün önce eski sevgilisi B.Y. tarafından Avsallar Mahallesi'nden otomobille alınarak, dövüldü.

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SON DAKİKA: Antalya'da Beyza Yurttaş yaşadığı dehşeti anlattı: Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

Bayılana kadar dövülen Yurttaş, daha sonra B.Y tarafından evinin önüne bırakıldı. Bir elektrikçinin baygın halde bulduğu Yurttaş, daha sonra jandarmaya giderek B.Y.'den şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Antalya'da Beyza Yurttaş yaşadığı dehşeti anlattı: Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI
Sosyal medyada dün hızla yayılan fotoğraf ve yayımlanan haberlerin ardından harekete geçen savcılık karara itiraz etti ve B.Y. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

SON DAKİKA: Antalya'da Beyza Yurttaş yaşadığı dehşeti anlattı: Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

Bunun üzerine Konaklı Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. B.Y. evine girmeye çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dün akşam adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: Antalya'da Beyza Yurttaş yaşadığı dehşeti anlattı: Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI
Beyza Yurttaş, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde DHA'ya anlattı. Olay günü kaçmak için şehir dışına gitmeyi planladığını söyleyen Yurttaş, B.Y. ile geçen kasım ayında tanıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: