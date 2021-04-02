SON DAKİKA: Antalya'da Beyza Yurttaş yaşadığı dehşeti anlattı: Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin
Son dakika haberleri... Antalya Alanya'da yaşayan yaşayan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, ayrıldığı sevgilisinin kendisine yaşattığı dehşeti anlattı. Yurttaş, "Defalarca vurdu. Her tarafım kan olduktan sonra imam nikahlı eşini aradı, 'Nasıl olmuş aşkım' dedi. 'İyi yapmışsın aşkım biraz da benim için vurur musun' dedi. Görüntülü konuşurken defalarca onun için de vurdu. Kadın, 'Aferin aşkım, teşekkür ederim ellerine sağlık' dedi. Daha sonra benim arkadaşımı aradı. 'Birazdan tecavüz edeceğim iyi izleyin' demiş. Baygın bir haldeymişim" dedi.
Bayılana kadar dövülen Yurttaş, daha sonra B.Y tarafından evinin önüne bırakıldı. Bir elektrikçinin baygın halde bulduğu Yurttaş, daha sonra jandarmaya giderek B.Y.'den şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.