70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor
Lokumuyla meşhur olan Afyonkarahisar'da 70 firma fıstıklı, meyveli, çikolatalı olmak üzere farklı tatlarda yılda 125 ton lokum üretimi yapıyor. Bu lokumlar 24 farklı ülkeye ihraç ediliyor.
02.04.2021 14:07
- Son Güncelleme: 02.04.2021 14:07
Şu anda 24 ülkeye ihracatımız var. İhraç ettiğimiz ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, İngiltere'den Singapur'a ve Orta Doğu ülkelerine toplam 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bizim lokum ihracatı yapan firma sayımız da 8. İhracat yapan firma sayımız 8 ama kentte lokum üretimi yapan firma sayımız veya işletme sayımız da 70" dedi.