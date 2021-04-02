70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor

Afyonkarahisar denince akla gelen ürünlerden birinin de lokum olduğunu vurgulayan Acar, "Lezzetin de başkentiyiz diyoruz Afyonkarahisar olarak ve 2020 rakamları ile bizim 125 bin kilogram lokum üretimimiz var. Bu lokumun büyük bir kısmını da biz yurt dışına ihraç ediyoruz.