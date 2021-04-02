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70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor

Lokumuyla meşhur olan Afyonkarahisar'da 70 firma fıstıklı, meyveli, çikolatalı olmak üzere farklı tatlarda yılda 125 ton lokum üretimi yapıyor. Bu lokumlar 24 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

02.04.2021 14:07 - Son Güncelleme: 02.04.2021 14:07
70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor

Afyonkarahisar sucukta olduğu gibi Türkiye'deki lokum üretiminde önemli bir yer tutuyor. Kentte bulunan birçok firma çeşitli türlerde lokum üretimi gerçekleştiriyor.

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70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor

Antep fıstıklı, fındıklı, gül aromalı, meyveli, kahveli ve çikolatalı olmak üzere birçok çeşitte üretilen lokumlar damak çatlatıyor. Kentte 70 firma lokum üretimi yaparken, bu üretimler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor

"24 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, kentte 2020 yılı itibari ile 70 firmanın yıllık 125 ton lokum ürettiğini, bu firmalardan 8'inin ise ihracat yaptığını söyledi.

70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor

Afyonkarahisar denince akla gelen ürünlerden birinin de lokum olduğunu vurgulayan Acar, "Lezzetin de başkentiyiz diyoruz Afyonkarahisar olarak ve 2020 rakamları ile bizim 125 bin kilogram lokum üretimimiz var. Bu lokumun büyük bir kısmını da biz yurt dışına ihraç ediyoruz.

70 firma yılda 125 ton lokum üretiyor! Afyonkarahisar'dan 24 ülkeye ihraç ediliyor

Şu anda 24 ülkeye ihracatımız var. İhraç ettiğimiz ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, İngiltere'den Singapur'a ve Orta Doğu ülkelerine toplam 24 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bizim lokum ihracatı yapan firma sayımız da 8. İhracat yapan firma sayımız 8 ama kentte lokum üretimi yapan firma sayımız veya işletme sayımız da 70" dedi.