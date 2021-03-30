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SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz görüntü! Yerleşik yabancılar maske ve mesafeyi hiçe saydı! Koronavirüse rağmen parti yaptı

Son dakika haberleri... Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu şahıslar doğum günü için bir araya geldi. Yerleşik yabancılar koronavirüs salgınına rağmen maske ve mesafe kurallarını hiçe saydı. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığı partiye katılanlar beyaz kıyafetlerle doyasıya eğlendi. Öte yandan Antalya da koronavirüs salgınında kırmızı kategorideki iller arasında. Hafta sonu Antalya'da da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

30.03.2021 16:43 - Son Güncelleme: 30.03.2021 16:43
SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz görüntü! Yerleşik yabancılar maske ve mesafeyi hiçe saydı! Koronavirüse rağmen parti yaptı

Antalya'da doğum günü kutlaması için toplanan yerleşik yabancılar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden oynayıp, halay çekti.

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SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz görüntü! Yerleşik yabancılar maske ve mesafeyi hiçe saydı! Koronavirüse rağmen parti yaptı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli önlemler evde kalmak, güvenli mesafeyi korumak ve maske takmak.

SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz görüntü! Yerleşik yabancılar maske ve mesafeyi hiçe saydı! Koronavirüse rağmen parti yaptı

Ancak Antalya'da son günlerde yapılan partiler ve toplantılarda bu kurallar dikkate alınmıyor.

SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz görüntü! Yerleşik yabancılar maske ve mesafeyi hiçe saydı! Koronavirüse rağmen parti yaptı

Konyaaltı ilçesindeki sahilde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde toplanan yerleşik yabancılar, doğum günü kutlaması yaptı.

SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz görüntü! Yerleşik yabancılar maske ve mesafeyi hiçe saydı! Koronavirüse rağmen parti yaptı

Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman görmezden gelindi.