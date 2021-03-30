SON DAKİKA: Antalya'da akılalmaz görüntü! Yerleşik yabancılar maske ve mesafeyi hiçe saydı! Koronavirüse rağmen parti yaptı

Son dakika haberleri... Antalya'da yaşayan yabancı uyruklu şahıslar doğum günü için bir araya geldi. Yerleşik yabancılar koronavirüs salgınına rağmen maske ve mesafe kurallarını hiçe saydı. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşıldığı partiye katılanlar beyaz kıyafetlerle doyasıya eğlendi. Öte yandan Antalya da koronavirüs salgınında kırmızı kategorideki iller arasında. Hafta sonu Antalya'da da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

30.03.2021 16:43 - Son Güncelleme: 30.03.2021 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





