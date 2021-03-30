Bu acıya yürek dayanmaz! 4 yıl arayla iki kızı da kayboldu

"KAÇIRILDILAR MI KAÇIRILMADILAR MI BİLMİYORUM"

Arapça konuşan anne Sabah Şeyho, "4 yıl önce kızım kayboldu. Kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı o konuda hiçbir bilgi alamadık. Onun dışında 3 gün önce 19 yaşında olan diğer kızım da aynı şekilde kaçırıldı mı veya daha önce kayıp olan kızımla beraber aynı konuya ilişkili midir? Bununla ilgili valiliğe, emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar her iki kızımdan hiçbir haber alamadık. Onun için ben şu an eve gitmek istemiyorum. Ben evin kapısında oturuyorum. Kızımı istiyorum. Bütün devlet yetkililerinden bunu talep ediyorum, bana bir çare bulun. Benim ne düşmanım var ne de kimseyle bir husumetim var" dedi.

