Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme: Küçük elti Hamide eve döneceğini açıkladı, annesine kavuştu

ATV ekranlarında yayınlanan ve 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı, 'Yufkacı Muammer ve ona kaçan eltiler konusu' ile gündeme geldi. İsimleri Hamide olan iki elti kocalarını terk edip Muammer Ay isimli adama kaçtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muammer Ay ile ilgili 'sahte hoca' ve 'büyücü' iddiaları ortaya atıldı. Öte yandan küçük elti Hamide, Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlanarak evine döneceğini açıkladı. İşte Türkiye'nin konuştu 'Yufkacı Muammer ve Hamideler' olayındaki son gelişmeler...

30.03.2021 19:35 - Son Güncelleme: 30.03.2021 21:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





