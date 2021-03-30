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Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme: Küçük elti Hamide eve döneceğini açıkladı, annesine kavuştu

ATV ekranlarında yayınlanan ve 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı, 'Yufkacı Muammer ve ona kaçan eltiler konusu' ile gündeme geldi. İsimleri Hamide olan iki elti kocalarını terk edip Muammer Ay isimli adama kaçtı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muammer Ay ile ilgili 'sahte hoca' ve 'büyücü' iddiaları ortaya atıldı. Öte yandan küçük elti Hamide, Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlanarak evine döneceğini açıkladı. İşte Türkiye'nin konuştu 'Yufkacı Muammer ve Hamideler' olayındaki son gelişmeler...

30.03.2021 19:35 - Son Güncelleme: 30.03.2021 21:09
Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme: Küçük elti Hamide eve döneciğini açıkladı, annesi kavuştu

Esra Erol'da programı işlediği konular ile yine gündemi sarsmaya devam ediyor.

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Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme: Küçük elti Hamide eve döneciğini açıkladı, annesi kavuştu

İsimleri Hamide olan iki elti kocalarını terk edip Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı.

Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme: Küçük elti Hamide eve döneciğini açıkladı, annesi kavuştu

Türkiye, merakla bu olayla ilgili gelecek haberleri takip ederken yufkacı Muammer Ay ile ilgili 'sahte hoca' ve 'büyücü' iddiaları ortaya atıldı.

Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme: Küçük elti Hamide eve döneciğini açıkladı, annesi kavuştu

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Esra Erol küçük elti Hamide'nin İstanbul'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu.

Esra Erol'daki 'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme: Küçük elti Hamide eve döneciğini açıkladı, annesi kavuştu

Küçük elti Hamide haftalar sonra 'Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım' sözlerine kullandı.