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Haberler Yaşam Antalya Manavgat'ta safari tesisi küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'

Antalya Manavgat'ta safari tesisi küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz hafta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında bir safari tesisi de küle döndü. Tesiste bulunan ve safari için kullanılan 150 ATV aracından 97'sinden geriye sadece demir yığını kalırken tesisin sahibi yaşadıklarını "Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum" sözleriyle anlattı. Tesisteki zarar ise 10 milyon TL'ye yakın.

İHA
02.08.2021 14:17 - Son Güncelleme: 02.08.2021 15:54
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6'ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'

Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'

SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİ
Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı.

Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'

İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra kollarından ve başından yaralanmasının ardından yangından kurtuldu.

Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'

Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL'ye yakın olduğunu ifade etti.