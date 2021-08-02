Antalya Manavgat'ta safari tesisi küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz hafta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında bir safari tesisi de küle döndü. Tesiste bulunan ve safari için kullanılan 150 ATV aracından 97'sinden geriye sadece demir yığını kalırken tesisin sahibi yaşadıklarını "Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum" sözleriyle anlattı. Tesisteki zarar ise 10 milyon TL'ye yakın.
02.08.2021 14:17
- Son Güncelleme: 02.08.2021 15:54
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'
Antalya Manavgat'ta safari tesise küle döndü! 10 milyon liralık zarar var! '200 metre alev topunun içinde koştum'