Kocaeli Körfez'de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Vali Seddar Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.
31.05.2022 00:31 - Son Güncelleme: 31.05.2022 00:34
VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopter düştüğü iddialarına ilişkin, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır." dedi.
Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen mevkisinde helikopter düştüğüne ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini bildirdi.