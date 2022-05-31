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Kocaeli Körfez'de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Vali Seddar Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

31.05.2022 00:31 - Son Güncelleme: 31.05.2022 00:34
Kocaeli Körfez’de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu.

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Kocaeli Körfez’de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli Körfez’de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopter düştüğü iddialarına ilişkin, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır." dedi.

Kocaeli Körfez’de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen mevkisinde helikopter düştüğüne ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini bildirdi.

Kocaeli Körfez’de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi

Çok sayıda ekip tarafından arama tarama çalışması yapıldığını belirten Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. İhbarların asılsız olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

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