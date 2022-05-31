Kocaeli Körfez’de helikopter düştü iddiası! Ekipler harekete geçti, Valilikten açıklama geldi

Çok sayıda ekip tarafından arama tarama çalışması yapıldığını belirten Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. İhbarların asılsız olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

