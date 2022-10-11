SON DAKİKA: Ankara’da iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından düşüp ölen Gamze Açar’ın davasında karar çıktı

Diğer tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral ise "Vicdani ve ahlaki olarak hiç bir pişmanlığım yok çünkü ben hiç bir suça karışmadım. Buradaki tek hatam yeni tanıştığım insanlarla alkol almak ve yaşının tutmadığı bir insanla aynı ortamda bulunmak. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da beraatlerini istedi.