Cinsel saldırı ve darp davasına karşılık iftira davası

Onur K. ile 1,5 yıl ilişki yaşayan Sarıkçı, iddiaya göre, bu süre zarfında birçok kez cinsel saldırıya ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Kendisine psikolojik şiddet uygulandığını öne süren Sarıkçı, son olarak 17 Mart'ta kaldıkları apartta sevgilisinin cinsel saldırısına maruz kalıp, darbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.