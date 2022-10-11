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Çöken iskeleye tutunan 2 işçinin zor anları! Bakın nasıl kurtarıldılar

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'İsveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.

11.10.2022 21:31 - Son Güncelleme: 11.10.2022 21:32
Çöken iskeleye tutunan 2 işçinin zor anları! Bakın nasıl kurtarıldılar

Diyarbakır'ın kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'isveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.

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Çöken iskeleye tutunan 2 işçinin zor anları! Bakın nasıl kurtarıldılar

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi çöktü. 2 işçi 12'nci katta iskeleye tutunarak düşmekten kurtuldu.

Çöken iskeleye tutunan 2 işçinin zor anları! Bakın nasıl kurtarıldılar

Çökme tehlikesinin sürmesi nedeniyle hareket edemeyen işçiler için bölgeye ekipler sevk edildi.

Çöken iskeleye tutunan 2 işçinin zor anları! Bakın nasıl kurtarıldılar

İşçilerden biri 54 metrelik merdivenli araçla kurtarıldı, diğer işçi ise merdivenli araçla ulaşılamayınca, kendisine atılan ve 'İsveç oturağı' denilen emniyet kemeriyle çekilerek kurtarıldı.

Çöken iskeleye tutunan 2 işçinin zor anları! Bakın nasıl kurtarıldılar

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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