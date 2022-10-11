Çöken iskeleye tutunan 2 işçinin zor anları! Bakın nasıl kurtarıldılar
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'İsveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.
11.10.2022 21:31 - Son Güncelleme: 11.10.2022 21:32
Diyarbakır'ın kayapınar ilçesinde bir inşaatın çöken iskelesine tutunan 2 işçiden biri 54 metrelik merdivenle diğeri de 'isveç oturağı' diye tabir edilen emniyet kemeriyle kurtarıldı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi çöktü. 2 işçi 12'nci katta iskeleye tutunarak düşmekten kurtuldu.