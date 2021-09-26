Kilogramı 500 TL! Batman’da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

"HASTALARA VERİYORUZ"

Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın.