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Haberler Yaşam Kilogramı 500 TL! Batman'da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

Kilogramı 500 TL! Batman'da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

Batman'ın Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgelerdeki kaya oluklarından binbir güçlükle toplanan bal toplayan ailelere fazla gelirse satılıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen balın kilosu ise 500 TL. Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini söyledi. Dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmandıklarını ve balı çıkardıklarını belirtiyor. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkisindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.

DHA
26.09.2021 11:11 - Son Güncelleme: 26.09.2021 11:13
Kilogramı 500 TL! Batman’da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

Batman'ın dağlarındaki kaya balı, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor. Emekle çıkarılan balın binbir derde deva olduğunu ifade eden, arıcılık yapan Yıldız, Gülşen ve Aslan aileleri, dağlarda uçurumların altındaki kayalıklarda buldukları balı, her türlü tehlikeyi göze alarak çıkarıp, şifa için dost ve akrabalarına verdiklerini söyledi.

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Kilogramı 500 TL! Batman’da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde dağlık bölgede, kaya oyuklarındaki bal için, ölümü göze aldıklarını söyleyen bölge halkı, kurtarma operasyonunu andıran görüntülerle dağa tırmandıklarını ve balı çıkardıklarını belirtiyor.

Kilogramı 500 TL! Batman’da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, hobi olarak Aydınlı köyü mevkisindeki kayalıklara tırmanıp, balı topladığını söyleyerek, "Bu sene kuraklık nedeniyle arılar yeterli bal yapamadı. Bal bu yüzden çok az" dedi.

Kilogramı 500 TL! Batman’da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

"HASTALARA VERİYORUZ"
Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın.

Kilogramı 500 TL! Batman’da dağlardan toplanan kaya balının sadece fazlasını satıyorlar

Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur.

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