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Eşini öldürdü! Kan donduran sözler: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşi Hatice Senem'in (23) öldüren Mehmet Senem (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Senem ifadesinde, eşiyle geçinemediklerini ve kavga sırasında eline aldığı sert bir cisimle başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi.

DHA
26.09.2021 13:23 - Son Güncelleme: 26.09.2021 13:23
Eşini öldürdü! Kan donduran sözler: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Olay, önceki gün gece saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ve Hatice Senem çifti tartışmaya başladı.

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Eşini öldürdü! Kan donduran sözler: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Tartışma sırasında Mehmet Senem, eşinin başına evde bulunan sert bir cisimle vurdu. Evden gelen sesler üzerine komşular ihbarda bulundu.

Eşini öldürdü! Kan donduran sözler: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Mehmet Senem ise gözaltına alındı.

Eşini öldürdü! Kan donduran sözler: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Hatice Senem'in cenazesi morga kaldırılırken, yapılan ön otopside vücudunda ve başında darp izleri olduğu anlaşıldı. Senem'in beyin travması sonucu öldüğü belirtildi.

Eşini öldürdü! Kan donduran sözler: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Senem, tutuklandı.

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