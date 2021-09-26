Eşini öldürdü! Kan donduran sözler: Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum
Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşi Hatice Senem'in (23) öldüren Mehmet Senem (28) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Senem ifadesinde, eşiyle geçinemediklerini ve kavga sırasında eline aldığı sert bir cisimle başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi.
26.09.2021 13:23
- Son Güncelleme: 26.09.2021 13:23
Olay, önceki gün gece saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ve Hatice Senem çifti tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Mehmet Senem, eşinin başına evde bulunan sert bir cisimle vurdu. Evden gelen sesler üzerine komşular ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Mehmet Senem ise gözaltına alındı.
Hatice Senem'in cenazesi morga kaldırılırken, yapılan ön otopside vücudunda ve başında darp izleri olduğu anlaşıldı. Senem'in beyin travması sonucu öldüğü belirtildi.