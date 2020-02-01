Günlük burç yorumları – 1 Şubat 2020 Cumartesi

BOĞA: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.

Çevrendekilerin bazı konularda dikkatsiz davrandığını fark edip onlara yol gösterebilirsin. Bugün ailene yardımcı oluyorsun. Grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.