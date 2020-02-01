Günlük burç yorumları – 1 Şubat 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Şubat Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Gece uykularınızı ihmal etmeyin.
Gelirini artırmak adına son günlerdeki çabaların bugün bir sonuç verebilir. Bazı konularda ketum davranman, yanlış anlaşılabilir. Hayatınızı duygusal değil rasyonel tabular üzerine inşa etmek isteyebilirsiniz. Bir takım hayallerinize dair olan gelişmeler kafanızın karışmasına neden olabilir.
BOĞA: Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.
Çevrendekilerin bazı konularda dikkatsiz davrandığını fark edip onlara yol gösterebilirsin. Bugün ailene yardımcı oluyorsun. Grip ya da dalgınlığa bağlı ufak kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Çevrenizle etkileşiminiz sizi git gide daha da popülerleştirebilir.
İKİZLER: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba, takdir görecek.
Önemli kararlar alırken acele etme. Kendi işini kurmak için görüştüğün ortağınla fikir ayrılığınız olabilir. Bir şeylerle boğuşmayı bitirmek istemeniz normaldir zira her problemi çözmek zorunda da değilsiniz. Hayallerinize giden yolda olanlar için aksiyon almaya çalışın.
YENGEÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.
Farklı fikirlerden ilham aldığın bir gün… Bugün karşına çıkan bazı aksilikler, işlerine engel olabilir. Bugünlerde cesaret gerektiren konularda cesurca adımlar atabilirsiniz. Bilhassa işinizle alakalı konularda üstlerinize kafa tutmanız bile söz konusu olabilir.
ASLAN: Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.
Bugün yeni insanlarla tanışabilirsin. Eğer kalbi boş bir Aslan burcuysan, gün içinde tanıştığın birinden hoşlanabilirsin. Samimiyetinizi ortaya koyabildiğiniz ölçüde başarılı olabileceğiniz gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizin sağlıklı ilerlediği bir gündesiniz.