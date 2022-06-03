SON DAKİKA: ABD'nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman'ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı
Son dakika haberleri... ABD'de, kara para operasyonu yapıldı. 41 kişilik çete çökertildi. Milyonlarca dolarlık parayı e-ticaret üzerinden aklayan çete üyelerinden biri Türk çıktı. Rafet El Roman'ın eski sevgilisi olan Akasya Yaşaroğlu da gözaltına alındı. Genç kadın sırra kadem bastı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
03.06.2022 09:42 - Son Güncelleme: 03.06.2022 09:54
ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs'ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini açıkladı.
Yakalanan çete üyeleri arasında Türk sosyal medya fenomeni Akasya Yaşaroğlu'nun da olduğu açıklandı.