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Haberler Yaşam SON DAKİKA: ABD'nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman'ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı

SON DAKİKA: ABD'nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman'ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı

Son dakika haberleri... ABD'de, kara para operasyonu yapıldı. 41 kişilik çete çökertildi. Milyonlarca dolarlık parayı e-ticaret üzerinden aklayan çete üyelerinden biri Türk çıktı. Rafet El Roman'ın eski sevgilisi olan Akasya Yaşaroğlu da gözaltına alındı. Genç kadın sırra kadem bastı... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

03.06.2022 09:42 - Son Güncelleme: 03.06.2022 09:54
SON DAKİKA: ABD’nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman’ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, 26 Mayıs'ta milyonlarca dolarlık malın çalındığı büyük çaplı bir perakende hırsızlığı operasyonunu yürüten 41 kişilik çetenin çökertildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA: ABD’nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman’ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı

Yakalanan çete üyeleri arasında Türk sosyal medya fenomeni Akasya Yaşaroğlu'nun da olduğu açıklandı.

SON DAKİKA: ABD’nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman’ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı

'41' adı verilen operasyonda, çete lideri olduğu ileri sürülen Roni Rubinov'a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi.

SON DAKİKA: ABD’nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman’ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı

Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi.

SON DAKİKA: ABD’nin konuştuğu vurgun! Rafet El Roman’ın eski sevgilisi Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı

New York Belediye Başkanı Adams, "Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin büyümesiydi.

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