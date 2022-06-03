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Haberler Yaşam İstanbul Büyükada'da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar

İstanbul Büyükada'da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar

Büyükada'da bir çok kedi hastalandı. Hayvanseverler 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğünü öne sürdü. Kedilerin FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığına yakalandığı belirtilirken hayvanseverler kedileri karantinaya almaya başladı. Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, "Sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük" dedi. Hastalıkla ilgili bilgi veren Veteriner Celal Karabulut ise "FIP, koronavirüs ailesinden. Kedilerde çok değişik semptomlara sebep olan viral bir hastalık. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor" diye konuştu.

DHA
03.06.2022 11:25 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:31
İstanbul Büyükada’da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar

Büyükada'daki kedi koronavirüsü olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü.
Bir çok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi.

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İstanbul Büyükada’da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar

Büyükada'da hayvarseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.

İstanbul Büyükada’da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar

"HER YERDEN ÖLÜLER TOPLAMAYA BAŞLADIK"
Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FİP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük.

İstanbul Büyükada’da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar

Ölenler ve gömülenler kayıtlı. O kadar çaresiziz ki, pahalı ve herkesin ulaşabileceği bir durumda değil ilaç. 3 kedime enjeksiyon uyguladım ve korkunç paralar ödedim.

İstanbul Büyükada’da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar

Tedavileri var, destek ilaçları var, testler var. Bu uygulamalar her kedide de başarılı olmuyor. Şu an bu virüsün pik noktasındayız gibi geliyor bana.

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