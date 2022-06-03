İstanbul Büyükada'da ölümcül salgın tehlikesi! Son 4 ayda 700 kedi öldü: Feline Enfeksiyoz Peritonit hastalığına yakalandılar
Büyükada'da bir çok kedi hastalandı. Hayvanseverler 4 ayda yaklaşık 700 kedinin öldüğünü öne sürdü. Kedilerin FIP olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' hastalığına yakalandığı belirtilirken hayvanseverler kedileri karantinaya almaya başladı. Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, "Sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük" dedi. Hastalıkla ilgili bilgi veren Veteriner Celal Karabulut ise "FIP, koronavirüs ailesinden. Kedilerde çok değişik semptomlara sebep olan viral bir hastalık. Yalnızca kedilere dair bir hastalık. Yüzde yüz ölümcül sonuçlanıyor" diye konuştu.
03.06.2022 11:25 - Son Güncelleme: 03.06.2022 11:31
Büyükada'daki kedi koronavirüsü olarak bilinen 'Feline Enfeksiyoz Peritonit' (FIP) hastalığı salgını başladığı öne sürüldü.
Bir çok kedinin de hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi.
Büyükada'da hayvarseverler, bulaşıcı ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalığa karşı karantina odaları hazırlıyor. Gönüllüler, ağır hasta durumdaki kedilere kullanılmayan evlerde bakıyor.
"HER YERDEN ÖLÜLER TOPLAMAYA BAŞLADIK"
Büyükada Hayvan Kurtarma Gönüllüsü Neslihan Sipahioğlu, belli dönemlerde sokaklardan ölen kedileri topladıklarını belirterek, "Ben 8 kedimi FİP yüzünden kaybettim. Bahçede 50 kedim var, sorumlu olduğum bölgede 210 kedim vardı, 210 kediden şu an 50'ye düştük.