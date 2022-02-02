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Son dakika Bursa haberleri: Orhangazi'de kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 33 yaşındaki M.U. tartıştığı babası H.U.'yu (65) bıçaklayarak öldürdü. Baba katili olan M.U. gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

02.02.2022 22:14 - Son Güncelleme: 02.02.2022 22:23
Son dakika Bursa haberleri: Orhangazi’de kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika Bursa haberleri: Orhangazi’de kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki evlerinde M.U. (33) ile babası H.U. (65) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Son dakika Bursa haberleri: Orhangazi’de kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

BABASINI BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, babasını bıçakladı.

Son dakika Bursa haberleri: Orhangazi’de kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika Bursa haberleri: Orhangazi’de kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

M.U. ise evde gözaltına alındı.

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