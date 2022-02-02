Son dakika Bursa haberleri: Orhangazi'de kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 33 yaşındaki M.U. tartıştığı babası H.U.'yu (65) bıçaklayarak öldürdü. Baba katili olan M.U. gözaltına alındı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
02.02.2022 22:14
- Son Güncelleme: 02.02.2022 22:23
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan H.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.