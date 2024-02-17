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Son 53 yılın en sıcağı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ortaya çıkardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılı ocak ayı son 53 yılın en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 31,3 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 derece ile Akçakoca'da tespit edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 14:11 Güncelleme 17 Şubat 2024, 14:18
Son 53 yılın en sıcağı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ortaya çıkardı 1

Türkiye'de son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşandı.

Son 53 yılın en sıcağı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ortaya çıkardı 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılı ocak ayında ortalama sıcaklıklar Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ Malkara, Sakarya Geyve, Manisa Akhisar, Balıkesir Dursunbey, Kütahya Simav, Antalya Gazipaşa, Yozgat, Zonguldak, Kastamonu İnebolu, Trabzon, Rize, Hopa, Artvin, Bolu, Karabük, Merzifon, Amasya, Sinop Boyabat, Çorum Osmancık, Giresun Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü.

Son 53 yılın en sıcağı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ortaya çıkardı 3

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 2,9 derece olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 5,7 derece ile normallerinin 2,8 derece üzerinde gerçekleşti.

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