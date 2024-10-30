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Sömestr ve ara tatilde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler neler? Nasıl verimli geçirilir, nerelere gidilir?

Kasım ara tatili ve sömestr tatiline az kaldı. Peki çocuklar için tatilin verimli geçmesi adına neler yapılır, nerelere gidilir? Yarıyıl tatili nasıl planlanmalı? Sizin de kafanızda soru işaretleri varsa bu liste tam da size göre! İşte öğrenciler ve ebeveynleri için ara tatillerde yapılacaklar listesi...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 12:58
Sömestr ve ara tatilde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler neler? Nasıl verimli geçirilir, nerelere gidilir?

2024-2025 MEB takvimine göre Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasına gerçekleşecek. Sömestr yani yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Tarihlerin açıklanmasının ardından çocuklar için sömestr ve ara tatilde yapılabilecek eğlenceli ve verimli aktiviteler ebeveynler tarafından merak ediliyor. İşte tatili verimli geçirmek için planlanabilecek aktiviteler...

Sömestr ve ara tatilde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler neler? Nasıl verimli geçirilir, nerelere gidilir?

Eğlence parklarına gidebilirsiniz

Türkiye'nin birçok şehrinde çocukların eğlenip keyifli vakit geçirebileceği harika parklar bulunuyor. Farklı oyun alanları ve deneyimlerle dolu bu parklarda ailece güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Sömestr ve ara tatilde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler neler? Nasıl verimli geçirilir, nerelere gidilir?

Doğa ve bilim atölyelerine kayıt olabilirsiniz

Birçok şehirdeki bilim merkezleri veya doğa atölyeleri çocukların öğrenirken eğlenmelerine yardımcı olabilir. Ara tatillerde çocuklar için keyifli bir atölye planı yapılabilir.

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