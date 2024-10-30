Sömestr ve ara tatilde yapılabilecek eğlenceli aktiviteler neler? Nasıl verimli geçirilir, nerelere gidilir?

2024-2025 MEB takvimine göre Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasına gerçekleşecek. Sömestr yani yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Tarihlerin açıklanmasının ardından çocuklar için sömestr ve ara tatilde yapılabilecek eğlenceli ve verimli aktiviteler ebeveynler tarafından merak ediliyor. İşte tatili verimli geçirmek için planlanabilecek aktiviteler...