Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yeni görüntüler! Kask detayı gözlerden kaçmadı...

İstanbul'da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında emniyet şeridinde yavaşlayan Yunus Emre Göçer, arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede altı gün yaşam mücadelesi veren Göçer, hayatını kaybetti. Kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntü tutanağında çarpma anında şüphelinin kullandığı aracın fren lambasının yanmadığı ve 12 saniye sonra durduğu belirtildi. Aynı zamanda çarpışma anında Göçer'in kaskının başında olduğu ve kafasından çıktığı anlar kaydedildi. İşte yeni görüntüler...
Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı.
Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"
Olayın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.